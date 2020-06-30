В Роструде заявили, что после пандемии возникнет серьезная проблема с поиском работы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Серьезная проблема с поиском работы возникнет после пандемии. Большое число претендентов на одну должность приведет к снижению заработной платы, об этом во вторник заявил замглавы Роструда Денис Васильев на круглом столе "Управляем квалификациями - моделируем будущее" в рамках Российской недели бизнеса.

"Когда начнет проходить этот шлейф эпидемии, то мы столкнемся с серьезной проблемой, конечно, поиска работы. Большое число претендентов на одну должность приведет к снижению заработной платы. И наиболее уязвимыми окажутся [такие] категории, как студенты, которые не имеют опыта работы", - сказал он.

Васильев отметил, что меньше всего во время пандемии пострадали профессии, связанные с IT-сферой, а наиболее уязвимыми оказались отрасли, где необходимо личное взаимодействие между людьми.

"Если говорить о профессиях, сложно будет тем, кто занимался туроператорским бизнесом. [Также пострадают] экскурсоводы, секретари, пилоты, бортпроводники, парикмахеры, фитнес-тренеры. Это все категории, которые сейчас попали в сложную ситуацию, мы это тоже фиксируем через нашу службу занятости", - добавил замглавы Роструда.