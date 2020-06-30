Мосбиржа с 6 июля вводит функционал для поддержки отрицательных цен на фьючерсы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московская биржа с 6 июля текущего года запустит новую версию торговой системы с возможностью поддержки отрицательных цен на срочном рынке. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"С 6 июля 2020 года Московская биржа запускает новую версию торгово-клиринговой системы срочного рынка с поддержкой отрицательных цен", - отмечается в сообщении Мосбиржи.

На первом этапе функционал поддержки отрицательных цен будет доступен для двух инструментов срочного рынка: фьючерсов на природный газ и фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil. Отмечается, что в дальнейшем, по мере необходимости и готовности участников, планируется расширение перечня инструментов, торги которыми могут проводиться по отрицательным ценам.

Ранее комитет по срочному рынку одобрил предложения Московской биржи по реализации функционала, позволяющего осуществлять торги контрактами с отрицательными ценами. Это стало актуальным после беспрецедентного снижения в апреле текущего года котировок поставочных фьючерсных контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI) на бирже NYMEX (CME Group) до отрицательных значений, вплоть до минус $40,32 за баррель.

Тогда Мосбирже пришлось прервать торги на нижней границе ценового коридора в $8,84 за баррель в то время, как торги фьючерсом на NYMEX продолжались. После окончания сессии Мосбиржа объявила, что все контракты будут закрыты в соответствии с ценой, которая определяется NYMEX, - по минус $37,63 за баррель. В результате многие участники торгов понесли серьезные потери.