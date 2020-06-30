Бюджет КБР недополучит 2,1 млрд рублей доходов в 2020 году из-за коронавируса

НАЛЬЧИК, 30 июня. /ТАСС/. Бюджет Кабардино-Балкарии (КБР) недополучит 2,1 млрд рублей в 2020 году из-за коронавируса. Об этом заявил во вторник председатель правительства региона Алий Мусуков, докладывая о результатах деятельности кабмина в парламенте республики.

"В связи с той ситуацией, которая сложилась у нас и в целом по стране, то, что экономика не работала и пока не работает в полную силу, а мы принимали решения [о поддержке отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии], <...> из республиканского бюджета выпадает 2,1 млрд рублей - столько мы недополучим из запланированных доходов. Если взять консолидированный бюджет, вместе с муниципалитетами, получается 2,5 млрд рублей", - сказал Мусуков, отметив, что меры поддержки экономики по отдельным региональным предложениям актуальны до конца года.

Увеличились и расходы республиканского бюджета. На борьбу с коронавирусом регион уже направил 1,3 млрд рублей (700 млн - средства федерального бюджета, остальные - регионального). "Это закупка новой медицинской техники, создание коек с подведением к ним кислорода, это стимулирующие выплаты для медицинских работников, закупка средств индивидуальной защиты и т. д.", - сказал он отметив, что эта цифра не окончательная. Республиканские расходы будут расти, отметил премьер-министр, так, регион самостоятельно выплачивает дополнительные стимулирующие выплаты медицинским работникам, ведущим борьбу с коронавирусом. В месяц на эти цели направляются 85 млн рублей.

"Расходы бюджета [по итогам 2020 года] должны составить 42 млрд рублей (в прошлом году - чуть более 33 млрд рублей - прим. ТАСС), около этого мы и потратим. Мы существенно больше израсходуем средств, чем в прошлом году, и делаем это сознательно, потому что это вклад в экономику и в благосостояние наших граждан", - резюмировал председатель правительства КБР.