Инвестиции в развитие Африкандского месторождения в Заполярье оцениваются в 17 млрд рублей

МУРМАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Проект по развитию Африкандского месторождения в Мурманской области позволит создать в регионе 450 рабочих мест и привлечь 17,4 млрд рублей инвестиций. Об этом говорится в докладе губернатора региона Андрея Чибиса о результатах деятельности регионального правительства в 2019 году, который есть в распоряжении ТАСС.

По оценкам экспертов, Африкандское месторождение является одним из самых перспективных месторождений титана в России. По итогам заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики в мае Минвостокразвития РФ совместно с властями Мурманской области было поручено представить финансово-экономическую модель проекта по освоению Африкандского месторождения, в том числе прогноз налоговых доходов от его реализации.

"В настоящее время объявлен аукцион на предоставление в пользование центрального участка Африкандского месторождения для разведки и добычи, а также геологического изучения <…> Планируемый объем инвестиций в рамках проекта - 17,4 млрд рублей, [предполагается] создание 450 рабочих мест", - говорится в документе.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, выступая во вторник перед депутатами областной думы, запуск проекта по освоению месторождения стал возможен благодаря снижению стартового платежа за недропользование. В частности, для Арктики был уменьшен поправочный коэффициент, учитывающий состояние инфраструктуры района и основные геоэкономические факторы. Ранее Чибис предлагал снизить коэффициент для Мурманской области. Он отмечал, что коэффициенты зависят от климата, удаленности региона, сложности ведения добычи и других факторов. При этом размер коэффициента в Арктике был такой же, как в регионах с простыми условиями.

В докладе уточняется, что начать развитие Африкандского месторождения позволила также совместная работа с Минобороны РФ. Ранее власти региона сообщали, что одной из основных проблем при реализации проекта является расположение участка недр в непосредственной близости от объекта военной инфраструктуры. "Была проведена существенная работа с Министерством обороны РФ, в результате которой было согласовано проведение аукциона на право пользования центральным участком Африкандского месторождения", - уточняется в документе.

По данным Минвостокразвития, на базе центрального участка Африкандского месторождения создается химико-металлургический комплекс по производству редких, редкоземельных металлов и востребованного в химической промышленности диоксида титана, которые в настоящее время импортируются. Его потенциальные мощности позволят достичь лидерства в производстве сырья высших переделов для ведущих российских высокотехнологичных предприятий и мировой хай-тек индустрии.