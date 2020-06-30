Главред "Эксперта" заявила, что решение о взыскании 751 млн рублей не отразится на журнале

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Решение Мещанского суда о взыскании 751 млн рублей с главного редактора журнала "Эксперт" Татьяны Гуровой по иску ВЭБ.РФ не повлияет на работу издания. Об этом сообщила во вторник ТАСС сама главред, уточнив, что намерена подать апелляцию.

"Журнал будет выходить независимо от судьбы иска. Апелляция, конечно, будет", - сказала она.

Гурова также обратила внимание на то, что "Медиахолдинг "Эксперт" не находится в процедуре банкротства, данная процедура касается только одной из компаний холдинга. В планах журнала, по ее словам, отметить 25-летие издания 11 июля.

Ранее во вторник в пресс-службе суда ТАСС сообщили, что суд частично удовлетворил иск ВЭБ к Гуровой и взыскал в пользу истца задолженность по договору поручительства в размере 540 млн рублей, 175,3 млн рублей просроченных процентов и 35,8 млн рублей неустойки - всего более 751 млн рублей.

Как следует из материалов дела, Гурова выступала поручителем по кредиту, который ВЭБ выдал ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт". В 2013 году компания получила от госкорпорации 100 млн рублей под 9% годовых, в 2016 году кредитная линия была увеличена до 550 млн рублей. В феврале 2020 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с проходящего процедуру банкротства АО "Группа "Эксперт" (операционная компания медиахолдинга) 771,1 млн рублей в пользу ВЭБ с учетом неустойки и процентов.

"Эксперт" - российский деловой еженедельник, издается с 1995 года в Москве.