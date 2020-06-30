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Затраты крымских аграриев снизятся на 20% за счет запуска грузовых поездов по мосту

В Министерстве сельского хозяйства Республики Крым добавили, что станут доступней корма для животных, удобрения, запчасти для сельскохозяйственной техники, оборудование, сырье и другие товары

ТАСС, 30 июня. Благодаря запуску грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту затраты крымских аграриев снизятся на 15-20%. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым.

"Станут доступней корма для животных, удобрения, запчасти для сельскохозяйственной техники, оборудование, сырье и другие товары, необходимые отрасли. Это в свою очередь должно привести к росту инвестиций в аграрный сектор Крыма", - отметили в республиканском Минсельхозе. По прогнозу министерства, затраты крымских аграриев уменьшатся на 15-20% за счет снижения издержек на доставку сырья, которое пока везут относительно дорогим автотранспортом или паромной переправой.

Ранее во вторник министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксенов запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. Два грузовых состава "Крымских железных дорог" - один со стороны полуострова, другой со стороны материка - отправились навстречу друг другу.

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