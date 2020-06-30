Сроки завершения "Северного потока - 2" оценят после введения новых санкций США

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Инвесторы "Северного потока - 2" смогут оценить сроки завершения строительства газопровода после введения новых санкций США в отношении проекта, заявил на пресс-конференции глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райан Зеле.

"Вопрос в том, какие еще санкции будут приниматься. В таком случае [после объявления санкций] консорциум сможет оценить, какие временные отсрочки возможны в этой связи. Конечно, большое значение имеет, какие санкции будут вводиться и каким образом будет отвечать Европа", - сказал Зеле, отвечая на вопрос ТАСС о том, может ли реализация проекта отложиться на неопределнный срок из-за санкций.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Строительство газопровода было приостановлено в конце 2019 года, когда швейцарская компания-трубоукладчик Allseas из-за санкций США остановила работы.

В июне этого года американские сенаторы предложили расширить санкции.