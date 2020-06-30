Эксперт: господдержка безработных в КБР позволит получить реальную картину рынка труда

НАЛЬЧИК, 30 июня. /ТАСС/. Меры поддержки граждан, оставшихся без работы во время пандемии, в Кабардино-Балкарии привели к росту официальной регистрации жителей республики в качестве безработных, что позволит работодателям получить более полную информацию о рынке труда и подобрать специалистов на имеющиеся вакансии. Такое мнение высказал ТАСС во вторник министр труда и социальной защиты республики Алим Асанов.

23 июня президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что ранее введенные меры по поддержке граждан, оставшихся без работы из-за ситуации с пандемией, продолжат действовать в июле и августе. Ранее по решению главы государства минимальный размер пособия по безработице был увеличен до 4,5 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность во время пандемии, установлен максимальный размер пособия в сумме 12 тыс. 130 рублей. Кроме того, дополнительно одному из родителей, потерявших работу, выплачивается 3 тыс. рублей на каждого ребенка младше 18 лет.

"Одна из самых действенных мер - для тех, кто получает пособие, его размер был увеличен <…> до 4,5 тыс. рублей, при этом получать пособие могут не только те, кто работали (до пандемии - прим. ТАСС) и потеряли работу, но и те, кто ранее работал - если они встали на учет и признаны безработными <…> И мы очень надеемся, что данная регистрация и постановка на учет в качестве безработных будет востребована также работодателями, у которых сегодня есть вакансии, и эти вакансии будут заполняться. В принципе, у нас есть достаточно много специальностей, по которым работодатели просят людей, и мы понемногу трудоустраиваем тех, кто зарегистрировался в качестве безработных", - сказал Асанов.

По его словам, в настоящее время в регионе зарегистрировано более 30 тыс. безработных, подали заявления о постановке на учет в качестве беззаботных более 40 тыс. человек.

"Большинство людей хотят найти работу с зарплатой на уровне хотя бы средней по региону, а работодатели ищут сотрудников на зарплату, на которую до пандемии люди не хотели идти. Но мы надеемся, что при таком большом количестве поставленных на учет хотя бы часть из них трудоустроится", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что по предложению главы республики потерявшим работу и обратившимся в центры занятости в регионе были произведены единовременные выплаты по 5 тыс. рублей, что также привело к росту официально зарегистрированных безработных. "Также индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность, становятся на учет и получают пособие в размере МРОТ - 12 130 рублей", - добавил министр.