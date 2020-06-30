Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 71 рубля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 1,5% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки 71,01 рубля, свидетельствуют данные площадки на 14:06 мск.

Последний раз курс доллара находился выше 71 рубля 28 мая текущего года.

По состоянию на 14:10 мск, доллар торговался на уровне 71,03 рубля (+1,5%). В то же время курс евро рос на 1,2% - до 79,6 рубля.

Российский рубль дешевеет по отношению к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок. Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE теряет 1%, до $41,42 за баррель. Цена нефти сорта WTI опускается на 1,3%, достигая $39,3 за баррель.