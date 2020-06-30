Аэропорт Петербурга с 1 июля вновь переходит на круглосуточный режим работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково, который ранее в связи с пандемией коронавируса сократил режим работы и не обслуживал пассажиров по ночам, с 1 июля возобновляет круглосуточный режим работы, сообщили журналистам в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Маску и перчатки не снимать, по салону не разгуливать.

Маску и перчатки не снимать, по салону не разгуливать. Что изменится для авиапассажиров

"Аэропорт Пулково с 1 июля 2020 года переходит на круглосуточный режим работы в связи с увеличением количества рейсов и расширением полетных программ авиакомпаний. Обслуживание пассажиров аэропорта будет производиться круглосуточно", - говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что в авиаузле будут соблюдаться строгие меры безопасности, в частности, регулярно будет проводится дезинфекция, обеззараживание воздуха, а весь персонал будет носить средства индивидуальной защиты.

Россия с 27 марта отменила все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян. 10 апреля аэропорт на фоне резкого сокращения числа рейсов ограничил режим работы по ночам - он стал обслуживать рейсы с 08:00 до 23:00. В начале июня сокращенный режим работы был вновь продлен - до конца месяца аэропорт стал обслуживать рейсы с 06:00 до полуночи.

При этом сокращенный режим работы не распространялся на аэронавигационные службы, работу систем связи, светосигнального оборудования Пулково и аварийно-спасательные подразделения аэропорта. Аэродром Пулково продолжал круглосуточную работу в качестве запасного.