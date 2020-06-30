Hyundai отзывает в России более 47,5 тыс. седанов Elantra

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Хендэ Мотор СНГ" - официальный представитель Hyundai в России - отзывает 47 тыс. 653 автомобиля Elantra (HD). Речь идет о транспортных средствах, реализованных с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC", - пояснили в ведомстве.

На автомобилях, попадающих в программу отзыва, будет установлен комплект реле. Работы будут проводиться бесплатно для владельцев машин.