Джонсон объявил о масштабных инфраструктурных инвестициях для оживления экономики Британии

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о планах правительства осуществить масштабные инвестиции в социальную и транспортную инфраструктуру королевства для оживления экономики страны после пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Выступая с речью в городе Дадли, Джонсон сравнил свой план с экономической программой "Новый курс" президента США Франклина Делано Рузвельта, возглавлявшего страну с 1933 по 1945 годы.

"Мы просто не можем больше оставаться пленниками этого кризиса. Если он нас чему-то и научил, так это тому, что страна должна быть готова к возможным неожиданностям, и тому, что мы должны двигаться вперед с энергией и скоростью, которые не были нам необходимы на протяжении нескольких поколений", - подчеркнул Джонсон, заявив, что для "экономического оздоровления страны необходимо строить, строить и строить".

Детали правительственной программы в ближайшие дни огласит глава британского Минфина Риши Сунак. По словам Джонсона, первоначально речь идет об инвестициях на "незначительную сумму" £5 млрд ($6,1 млрд), однако суммарно правительство намерено направить £34 млрд (почти $42 млрд) на реформирование Национальной службы здравоохранения (NHS) и строительство 40 новых больниц. £14 млрд ($17 млрд) будет вложено в образование, ремонт и переоснащение школ, а еще свыше £100 ($123 млрд) - в транспортную инфраструктуру с широким использование зеленых технологий. Планируется также строительство доступного для молодых британцев жилья.

Обозначенный Джонсоном план во многом повторяет предвыборный манифест возглавляемой им Консервативной партии, однако премьер-министр настаивает на том, что правительство интенсифицирует работу над выполнением предвыборных обещаний в упомянутых областях. Первоначальный масштаб планировавшихся для воплощения в жизнь проектов будет увеличен, а реализовать их планируется быстрее. Как подчеркнул Джонсон, ответом на нынешнюю ситуацию должны быть не меры жесткой бюджетной экономии, как после финансового кризиса 2008-2009 годов, а масштабные долгосрочные инвестиции при существенных государственных заимствованиях, для которых, по его словам, сейчас "самое время".

Ранее в связи с пандемией правительство королевства приняло ряд дорогостоящих мер стимулирования экономики, сохранения рабочих мест и поддержки бизнеса. Ему были предоставлены кредитные гарантии на £330 млрд (около $400 млрд). Разработан план оказания помощи стратегически важным компаниям авиационной, аэрокосмической, сталелитейной и автомобилестроительной отраслей вплоть до приобретения их акций. На выплату зарплат 9,3 млн жителей страны, которых работодатели из-за пандемии отправили в принудительные отпуска, правительство уже потратило £25 млрд ($30,7 млрд).