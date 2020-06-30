В "Росэнергоатоме" опровергли информацию о неполадках на энергоблоке Ленинградкой АЭС

ТАСС, 30 июня. Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) опроверг сообщения иностранных СМИ о неполадках на втором энергоблоке Ленинградской АЭС и сообщил, что станция работает в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении организации.

"В связи с появившимися ложными сообщениями в ряде иностранных СМИ (в частности - украинских) о якобы случившихся неполадках на втором энергоблоке Ленинградской АЭС, концерн "Росэнергоатом" официально сообщает следующее: никаких чрезвычайных происшествий в настоящее время на Ленинградской АЭС не зафиксировано. Новость, которую украинские СМИ выдают за свежую, имела место быть в 2015 году, о чем в то время концерн "Росэнергоатом" проинформировал общественность, СМИ и все заинтересованные органы", - комментирует концерн.

Ранее в некоторых СМИ появились публикации, в которых сообщалось о выбросе пара в турбинном отделении второго блока Ленинградской АЭС в прошлую субботу.

В настоящее время на Ленинградской АЭС в работе находятся второй, четвертый и пятый энергоблоки, которые работают в штатном режиме и несут суммарную нагрузку 3 200 МВт. Первый энергоблок был остановлен в 2019 году для вывода из эксплуатации, третий энергоблок с 15 мая 2020 года находится в планово-предупредительном ремонте. С начала июня Ленинградская АЭС выработала 2 173,3 млн кВт ч электроэнергии.

"Станция работает в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет, - отмечает "Росэнергоатом". - Радиационная обстановка на промплощадках Ленинградской АЭС, а также в районе ее расположения находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений".