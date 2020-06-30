Решение Совета ЕС о продлении экономических санкций против РФ на полгода вступило в силу

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Решение Совета ЕС о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2021 года, секторальных экономических санкций против России, введенных в связи с ситуацией на Украине, вступило в силу. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном во вторник в Официальном журнале Евросоюза.

"Совет ЕС принял 29 июня решение продлить санкции, направленные на отдельные сектора экономики России, еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года. Данное решение вступает в силу с момента публикации [в Официальном журнале ЕС]", - говорится в документе. Ранее политическое решение о продлении санкций было принято лидерами ЕС на саммите 17-18 июня в формате видеоконференции после короткого обсуждения и формального заключения, что минские соглашения не выполнены.

Экономические санкции против 15 российских компаний с широким государственным участием в нефтяном, банковском и оборонном секторах были введены Евросоюзом в конце июля 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.

Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров. В марте 2015 года саммит ЕС постановил увязать отмену санкций против России с "полным выполнением минских соглашений". С тех пор дважды в год лидеры Германии и Франции как члены "нормандской четверки" отчитываются на саммитах ЕС о ситуации с выполнением минских соглашений. Ответственность и роль украинской стороны в процессе их выполнения при этом не учитывается.