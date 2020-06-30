В ФАС заявили, что обсуждение индексации цен на газ в 2020 году находится в финальной фазе

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Окончательное решение по индексации цен на газ в 2020 году пока не принято, но вероятность повышения цен для всех категорий потребителей на 3% высока. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев в ходе брифинга Ассоциации европейского бизнеса.

"Прогноз социально-экономического развития утвержден в нашей стране. И там предусматривается индексация. Но хочу сказать, что именно по газу окончательное решение не принято. Именно сейчас, в эти дни проходят последние совещания, которые должны окончательно решить этот вопрос", - сказал Артемьев.

"Это заложено и в бюджете в виде отчислений по налогам. Поэтому вероятность такого решения достаточно высока", - добавил он.

В начале апреля ФАС предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Цены на газ для других категорий потребителей (кроме населения) с 1 июля предлагается повысить на 2,99%.

Как отметил начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян, индексация в 3% значительно ниже запрошенной изначально. В ведомстве пояснили, что изначально была предложена индексация на 5%.

Позже в апреле ФАС предложила временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в связи с сложившейся экономической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо было направлено в правительство РФ.