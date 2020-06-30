В Минэнерго ожидают, что производство бензина в РФ в июле превысит показатель годом ранее

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Производство бензина в РФ в июле этого года может превысить показатель годом ранее, что должно способствовать стабилизации ситуации на рыке топлива, сообщил начальник департамента нефтепереработки Минэнерго РФ Антон Рубцов в ходе конференции по рынку нефтепродуктов ценового агентства Argus.

План Минэнерго по выпуску автомобильных бензинов в июле этого года предусматривает производство 3,55 млн тонн топлива, тогда как в июле прошлого года было произведено 3,447 млн тонн бензина, следует из презентации Рубцова.

По его словам, в июле внутренний спрос на бензин восстановится на 95% от уровня прошлого года. В июне производство бензина было ниже, чем годом ранее: 3,05 млн тонн против 3,176 млн тонн, отметил Рубцов.

Досрочная отмена запрета на импорт бензина

Министерство энергетики России поддержит досрочную отмену временного запрета на импорт бензина в РФ при стабилизации рынка, но пока спрос на топливо не восстановился.

"Если мы поймем, что рынок стабилизировался, мы не будем возражать.. Здесь это исключительно защита отечественных производителей. Если не будет никаких вводных про повторение ситуации и каких-то карантинных мер, то эта временная мера будет отменена либо в срок, либо досрочно ", - сказал Рубцов, отвечая на вопрос о возможности досрочной отмены запрета на импорт топлива до 1 октября.

По его словам, пока спрос не восстановился. "Пока краткосрочно взять и опять вернуть - это, наверное, неправильно", - пояснил Рубцов.

В конце мая 2020 года на фоне беспрецедентного падения спроса на топливо российские власти временно приостановили импорт в Россию нефтепродуктов. Запрет действует до 1 октября. Однако до 15 июля предусматривалась возможность изменить срок действия постановления.

По данным ФТС, Россия импортирует относительно небольшой объем автобензина. В 2019 году было ввезено около 1 тыс. тонн. Дизель импортируется в более значительных объемах: в 2019 году - 62 тыс. тонн (+7,5% к уровню 2018 года). В I квартале 2020 года ввоз дизельного топлива вырос в 4 раза - до 40 тыс. тонн.