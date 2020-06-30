"Газпром нефть" увеличила количество зарегистрированных товарных знаков до 2,5 тыс.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" в 2020 году вошла в число лидеров среди европейских нефтяных компаний по количеству зарегистрированных и поданных на регистрацию товарных знаков. Портфель компании насчитывает более 2,5 тыс. товарных знаков и поданных на регистрацию заявок на территории России и мира. Об этом сообщает "Газпром нефть" со ссылкой на данные исследования Baker McKenzie.

Эксперты Baker McKenzie проанализировали количество подаваемых заявок на регистрацию товарных знаков, а также данные патентных ведомств России, Китая, стран Европы и Ближнего Востока.

По итогам исследования "Газпром нефть" вошла в топ-3 по количеству регистраций товарных знаков среди нефтяных компаний, показав лучший результат среди представителей российской отрасли. Первые места рейтинга заняли компании Shell и BP. При этом "Газпром нефти" удалось превзойти показатели Shell по количеству регистраций в Европейском регионе.

"Мы регистрируем все креативные и технологические разработки наших производственных и маркетинговых подразделений. Таким образом, компания защищает лучшие идеи и собственные уникальные компетенции", - подчеркнул член правления компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль, чьи слова приводятся в сообщении.