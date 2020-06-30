Сбербанк заключил с "Аэрофлотом" кредитное соглашение на сумму 31 млрд рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сбербанк заключил с ПАО "Аэрофлот" кредитное соглашение на сумму 31 млрд рублей сроком на пять лет, сообщается в пресс-релизе банка.

Отмечается, что кредитные средства планируется направить на оплату текущих расходов на авиакеросин, наземное обслуживание, приобретение запчастей и ремонт авиатехники, выплату заработной платы, оплату капитальных вложений и расходов по лизингу воздушных судов. В качестве обеспечения по кредиту планируется получение государственной гарантии РФ.

Сбербанк и "Аэрофлот" в середине мая согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании. Также кредитным комитетом банка была одобрена реструктуризация лизинговых обязательств авиакомпании "Победа".

Ранее стало известно, что "ВТБ Лизинг" реструктурирует лизинговые платежи "Аэрофлота" по почти 70 самолетам.