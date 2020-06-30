Минстрой станет партнером ежегодного форума урбанистики в Уфе

УФА, 30 июня. /ТАСС/. Международный форум урбанистики, который проходит 30 июня в Уфе в первый раз, станет ежегодным. Партнером мероприятия станет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сообщил журналистам на полях форума глава Башкирии Радий Хабиров.

"Мы хотели, чтобы наша республика, Уфа стали местом проведения ежегодного международного форума по урбанистике. Это, конечно, дает привлечение интеллектуального потенциала со всей страны, международных институтов. Это делает нас сильнее, современнее. Мы пришли к соглашению, что форум будет проходить под эгидой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России каждый год, это важно, чтобы у нас был партнер в лице федерального министерства", - сообщил Хабиров.

Форум дал возможность представителям республики пообщаться с коллегами из других субъектов, проведена эффективная работа с Фондом моногородов, отметил глава Башкирии. Форум был организован при сотрудничестве с Московским центром урбанистики, с которым власти региона подписали соглашение о сотрудничестве в рамках мероприятия.

Форум урбанистики в Уфе собрал более пятидесяти спикеров - российских и международных экспертов, общественных и политических деятелей, представителей крупного бизнеса, ученых и архитекторов. В числе участников мероприятия - представители Минстроя и Минобрнауки, Ростуризма, а также мэр города Минербе (регион Венето, Италия) Андреа Жирарди, мэр города Измир (Турция) Тунч Сойер и другие.

Основные темы форума - программы развития регионов и городов, зеленые территории, моногорода, инклюзивность, большие данные, спортивная и туристическая инфраструктура, а также городские и туристические проекты Башкирии. Организаторами мероприятия выступают правительство Башкирии и Московский центр урбанистики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. ТАСС является стратегическим информационным партнером форума. Информационным партнером выступает портал "Будущее России. Национальные проекты".