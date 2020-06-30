МВФ предоставил кредиты на $50 млрд для борьбы с последствиями пандемии

НУР-СУЛТАН, 30 июня. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) предоставил различным странам 70 кредитов на сумму около $50 млрд для преодоления последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя МВФ Тао Чжан в ходе финансового форума Astana Finance days 2020 в формате видеоконференции во вторник.

"Во времена кризиса мы уделяем большое внимание помощи бедным и развивающимся странам. В конечном счете мы организовали выдачу 70 кредитов различным странам в течение практически полутора месяцев. Общий объем выданных кредитов со стороны МВФ составил порядка $50 млрд. МВФ сейчас работает в сотрудничестве со странами "Большой двадцатки" и в сотрудничестве с центробанками крупнейших стран для обеспечения стабильности и жизнеспособности экономической и финансовой системы в мире", - рассказал Тао Чжан, выступая на сессии, посвященной вопросам влияния распространения коронавируса на процессы глобализации.

По его словам, в МВФ старались сделать так, чтобы те страны, которым действительно нужна помощь в области здравоохранения, получили ее. Как отметил Тао Чжан, во время пандемии МВФ следует своему мандату - обеспечивать защиту и устойчивость международной экономической и финансовой системы, ее стабильность.