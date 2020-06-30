Мантуров и Шадаев дали старт производству планшетов для переписи населения

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев в ходе торжественной церемонии дали старт серийному производству планшетных компьютеров "Аквариус" на базе отечественной операционной системы (ОС) "Аврора". Планшеты предназначены для переписи населения в 2021 году, передает корреспондент ТАСС с места события.

Новое устройство представляет собой программно-аппаратный комплекс со специализированным защищенным ПО для сбора сведений о населении. Все планшеты оснащены отечественной мобильной операционной системой "Аврора", разработкой которой занимается "Ростелеком". На сегодняшний день ОС уже используется "Почтой России" для оказания дополнительных услуг населению, а также РЖД.

Планируется, что к концу 2020 года первые партии планшетов поступят в регионы страны и будут использоваться для заполнения электронных подписных листов в труднодоступных районах.

Как ранее сообщал глава Росстата Павел Малков, Всероссийская перепись населения, которая была запланирована на октябрь 2020 года, перенесена из-за пандемии коронавируса и состоится в апреле 2021 года.

Разработкой планшетов для Всероссийской переписи населения занимаются два российских производителя компьютерной техники - "Аквариус" и "Байтэрг". Первая компания должна поставить 60% от общего числа устройств, вторая - 40%. Привлечение именно российских производителей планшетов, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, - одно из важнейших условий обеспечения безопасности собираемых в ходе переписи данных.