"Дорожную карту" развития квантовых вычислений могут утвердить в июле

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Реализация проекта Росатома по развитию квантовых вычислений идет в соответствии с графиком, госкорпорация рассчитывает уже в июле утвердить "дорожную карту" проекта, в рамках которого будет создан отечественный квантовый компьютер. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций Росатома.

"Параметры и источники финансирования масштабного проекта госкорпорации "Росатом" по созданию отечественного квантового компьютера согласованы в полном объеме. Утверждение соответствующей "дорожной карты" ожидается уже в июле 2020 года", - сказали в Росатоме.

В госкорпорации отметили, что документ планируется утвердить на очередном заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Представитель Росатома также сообщил, что "дорожная карта" развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" ранее прошла экспертные обсуждения и получила все необходимые согласования ответственных федеральных органов исполнительной власти. А параметры финансирования программы по годам и в разрезе источников средств согласованы в соответствии с редакцией, одобренной в еще декабре 2019 года.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что сокращение госфинансирования развития квантовых вычислений в 2020 году на 50% может сорвать планы Росатома по созданию квантового компьютера к 2024 году. Общий бюджет по направлению квантовых вычислений в 2020 году изначально составлял 5,72 млрд руб. (включая 2 млрд руб. средств самого Росатома), из которых на закупку оборудования требуется 4,7 млрд руб.

О квантовом компьютере

Проект Росатома по созданию 100-кубитного отечественного квантового компьютера рассчитан до 2024 года. Это одна из целей "дорожной карты" развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления".

Росатом и правительство летом 2019 года подписали соглашение о намерениях в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области "Квантовые вычисления". За реализацию соглашения перед правительством Российской Федерации отвечает госкорпорация "Росатом", выполнение дорожной карты и мероприятий в ее составе планируется консорциумом ведущих российский организаций в сфере разработки квантовых технологий во главе с "Совместное предприятие "Квант" (100% дочерняя компания АО "Атомэнергопром").