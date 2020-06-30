Аналитический центр при правительстве России составит прогноз развития Башкирии

УФА, 30 июня. /ТАСС/. Аналитический центр при правительстве России изучит потенциал и разработает прогноз развития Республики Башкортостан, что позволит региону выбрать верный вектор на перспективу, соглашение о сотрудничестве подписали с центром власти республики на международном форуме урбанистики в Уфе.

"Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая оценит экономические возможности нашей республики, потенциал, и рассмотрит ее в перспективе 10-15 лет для того, чтобы мы понимали, куда двигаться. Без серьезного анализа наших перспектив мы можем выбрать неправильный путь развития", - сообщил журналистам глава региона Радий Хабиров.

Аналитический центр при правительстве занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности кабинета министров по основным вопросам социально-экономического развития страны в сферах финансов, промышленной политики, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, энергоэффективности, охраны окружающей среды, стратегического планирования, проектного управления, регионального развития, социально-трудовых отношений, образования, здравоохранения, инноваций, информационных технологий и других вопросов.

Форум урбанистики в Уфе собрал более пятидесяти спикеров - российских и международных экспертов, общественных и политических деятелей, представителей крупного бизнеса, ученых и архитекторов. В числе участников мероприятия - представители Минстроя и Минобрнауки, Ростуризма, а также мэр города Минербе (регион Венето, Италия) Андреа Жирарди, мэр города Измир (Турция) Тунч Сойер и другие.

Основные темы форума - программы развития регионов и городов, зеленые территории, моногорода, инклюзивность, большие данные, спортивная и туристическая инфраструктура, а также городские и туристические проекты Башкирии. Организаторами мероприятия выступают правительство Башкирии и Московский центр урбанистики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

Как сообщали ранее организаторы, на форуме будет действовать перчаточно-масочный режим, панельные секции организуют с соблюдением социальной дистанции. Предусмотрена онлайн-трансляция. Все участники форума и представителям СМИ смогут сдать тест на коронавирус, результат которого становится известен уже через 10 минут.