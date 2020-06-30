CFO Veon Серкан Окандан вошел в совет директоров "Вымпелкома"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главный финансовый директор телекоммуникационного холдинга Veon Серкан Окандан вошел в совет директоров российской "дочки" - "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), говорится в сообщении оператора.

На годовом общем собрании 30 июня акционеры "Вымпелкома" избрали совет директоров из пяти человек. Помимо Окандана в совет вошли исполнительные содиректора Veon Каан Терзиоглу и Серджи Херреро, заместитель CFO Veon Мурат Киркгоз и директор по стратегии Veon Александр Казбеги. Таким образом, Окандан сменит в совете директоров "Вымпелкома" бывшего гендиректора "Билайна" Шелля Йонсена.

Окандан вступил в должность CFO Veon 1 мая 2020 года. Ранее он занимал аналогичные позиции в эмиратском телеком-холдинге Etisalat Group и турецком операторе Turkcell.

Кроме того, на общем собрании акционеры "Вымпелкома" решили выплатить по итогам 2019 года дивиденды на сумму почти 20 млрд руб.

Создание "дочки"

Также акционеры "Вымпелкома" приняли решение реорганизовать компанию в форме выделения из нее ООО "Сети связи 2020" (или "Telecommunication network 2020", LLC.), которое станет 100% "дочкой" оператора. Создаваемому ООО "Сети связи 2020" перейдет часть прав и обязанностей, а также часть имущества "Вымпелкома".

Генеральным директором "Сети связи 2020" сроком на два года назначен Константин Зудин, который на данный момент является сотрудником ПАО "Вымпелком".

Вместе с тем, как поясняли ранее в пресс-службе компании, "это исключительно технические, "бумажные" изменения, которые никак не влияют на клиентов компании".