Дальневосточные рыбаки увеличили вылов иваси и скумбрии в 7,7 раза

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Объем вылова иваси и скумбрии на Дальнем Востоке в 7,7 раза превышает показатели прошлого года. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне успешно идет промысел пелагических объектов рыболовства - сардины иваси и скумбрии. К 30 июня рыбопромышленники добыли уже 34 тыс. тонн, что на 29,5 тыс. тонн или в 7,7 раза превышает уровень 2019 года. В прошлом году такие массовые уловы были получены только в осенний период", - отмечается в сообщении.

По данным Росрыболовства, основную долю вылова занимает сардина иваси - 21,14 тыс. тонн, что на 18,12 тыс. тонн больше показателя прошлого года. Объем добычи скумбрии составляет 12,76 тыс. тонн, в 2019 году на аналогичную дату было освоено только 0,6 тыс. тонн. При этом промысел скумбрии рыбаки осуществляли в основном в исключительной экономической зоне Японии (2020 г. - 12,4 тыс. тонн, 2019 г. - 0 тонн). Вылов сайры пока не осуществляется. В северо-западной части Тихого океана (СЗТО), в Южно-Курильской экспедиции за прошедшую неделю промысел пелагических видов рыб вели 13 российских рыбодобывающих судов предприятий Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Сахалинской области.

Рекомендованный вылов в исключительной экономической зоне России на 2020 г. для сардины установлен в объеме 235 тыс. тонн, для скумбрии - 240 тыс. тонн, сайры - 136 тыс. тонн. Как пояснили в Росрыболовстве, ранние подходы сардины и скумбрии в исключительную экономическую зону России обусловлены повышенными темпами весеннего прогрева воды.

В ведомстве напомнили, что сардина иваси вернулась к берегам российского Дальнего Востока после 25-летнего перерыва. Промысел этой популярной в советское время рыбы начал возрождаться в 2016 году. Росрыболовством совместно с наукой и рыбопромышленниками проделана большая работа для организации добычи иваси, так как и орудия, и технологии лова были практически забыты. В 1970-80 гг. советский флот добывал до 1 млн тонн иваси.

По итогам 2019 году добыто 133 тыс. тонн сардины иваси, более чем в 2 раза выше уровня 2018 года, объем вылова скумбрии составил 86,41 тыс. тонн, или 87,46% к уровню 2018 года (98,8 тыс. тонн).