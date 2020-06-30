Поезда "Ласточка" с 1 июля возобновляют работу на семи маршрутах

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. РЖД возобновляют курсирование ряда скорых и скоростных поездов "Ласточка", отмененных ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в сообщении компании.

С 1 июля пассажиры снова смогут путешествовать на "Ласточках" между Москвой в Нижним Новгородом, а до 4 июля в расписании будут восстановлены поезда, связывающие города Черноморского побережья и Северного Кавказа с соседними регионами (Ростовом-на-Дону, Майкопом). В том числе на маршруты возвращаются поезда Москва - Нижний Новгород, Адлер - Краснодар (отправление ежедневно с 3 июля), Имеретинский курорт - Краснодар (отправление ежедневно с 3 июля). Кроме того, начнут курсировать поезда Ростов-на-Дону - Кисловодск (отправление ежедневно из Ростова-на-Дону с 3 июля, из Кисловодска - с 4 июля), Адлер - Майкоп (отправление ежедневно с 3 июля), Роза Хутор - Краснодар (отправление ежедневно из Розы Хутор с 3 июля, из Краснодара - с 4 июля), Краснодар - Кисловодск (отправлением ежедневно из Краснодара с 3 июля, со станции Кавказская - с 4 июля). Вернутся в расписание поезда Имеретинский Курорт - Краснодар (отправление ежедневно из Имеретинского курорта с 3 июля, из Краснодара - с 4 июля), а поезду Имеретинский курорт - Армавир будет увеличена периодичность курсирования с трех до семи раз в неделю (из Имеретинского курорта с 3 июля, из Армавира - с 4 июля).

Продажа билетов на перечисленные поезда уже открыта.