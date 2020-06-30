Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на опасениях распространения коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием сессии во вторник понизились на фоне опасений по поводу введения новых санитарных ограничений в ряде штатов, где растет число зараженных коронавирусом.

Промышленный индекс Dow Jones на открытии сессии понизился на 100,02 пункта (-0,39%) - до отметки 25 495,78. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 3,22 пункта (-0,11%) и оказался на отметке 3 050,02. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 0,54 пункта (-0,01%) - до 9 873,62.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне 39,07 доллара за баррель.

Как отметила во вторник в интервью газете "Уолл-стрит джорнэл" руководитель департамента стратегии компании Principal Global Investors Сима Шах, "внимание инвесторов привлекает прежде всего вопрос о том, будут ли введены новые санитарные ограничения в связи с распространением коронавируса". Если в отдельных штатах опять введут карантинные мероприятия, то это "серьезно повлияет на темпы восстановления экономики", отметила она.