Мантуров: инициатива по онлайн-продаже алкоголя согласовывается между ведомствами

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Инициатива по онлайн-продаже алкоголя согласовывается между представителями заинтересованных министерств и ведомств. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы находимся в процессе. В первую очередь коллеги из Минфина, но мы их всячески поддерживаем на всех площадках, где они проходят согласование", - сказал он, отвечая на вопрос, когда начнутся онлайн-продажи алкоголя.

В октябре 2019 года Минфин внес в правительство законопроект, разрешающий торговлю спиртным через интернет. Однако против такого решения возражают Минздрав и Роспотребнадзор.

По версии Минфина, онлайн-продажа спиртного должна вводится поэтапно. Первыми до 1 января 2021 года такое разрешение могут получить производители и оптовые продавцы вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. А последними, после 1 января 2023 года, эту возможность получат компании, имеющие лицензию только на розничную продажу в магазинах и заведениях общепита, а также некрупные пивовары и производители сидра с объемом производства не более 300 тыс. дал в год.