Мантуров заявил, что промышленность России справится и с тремя волнами коронавируса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Багажа" российской промышленности хватит и на три волны коронавируса, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"У нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны, но не дай Бог, чтобы она была", - сказал он.

Мантуров отметил, что промышленность готова ко второй волне коронавируса с точки зрения накопленного опыта и созданных запасов. "Поэтому нам вторая волна не страшна. Другой вопрос, это плохо в целом для экономики, для страны", - указал министр.

"Исходим из того, что нужно соблюдать все правила безопасности для того, чтобы второй волны не было", - подчеркнул Мантуров.

Ранее глава Минпромторга говорил, что в РФ будет создан резерв средств индивидуальной защиты на 15 млрд руб., в который войдет около 300 млн масок.