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Мантуров: ужесточение экспортных ограничений США не скажется на российском рынке

Решение США о требованиях для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Россию вступило в силу 29 июня
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ужесточение экспортных ограничений США в отношении России, введенное накануне, не скажется на российском электронном рынке, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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29 июня вступило в силу решение США о требованиях для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Россию. В перечень такой продукции теперь включено различное оборудование и программное обеспечение для работы атомных реакторов, полупроводниковые приборы, измерительная аппаратура и другие материалы, которые, по мнению американских властей, могут использоваться в военных целях.

"Никак не скажется. Мы заранее видели, что коллеги формируют такие решения, поэтому наши компании имеют достаточно запасов, здесь компонентная база формируется несколько впрок, особенно с учетом всех тех вводных, которые мы получаем извне", - сказал Мантуров журналистам.

Он отметил, что Россия перенастраивает логистические потоки и занимается импортозамещением.

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Мантуров, Денис ВалентиновичСШАРоссия
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