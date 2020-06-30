Мантуров: ужесточение экспортных ограничений США не скажется на российском рынке

29 июня вступило в силу решение США о требованиях для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Россию. В перечень такой продукции теперь включено различное оборудование и программное обеспечение для работы атомных реакторов, полупроводниковые приборы, измерительная аппаратура и другие материалы, которые, по мнению американских властей, могут использоваться в военных целях.

"Никак не скажется. Мы заранее видели, что коллеги формируют такие решения, поэтому наши компании имеют достаточно запасов, здесь компонентная база формируется несколько впрок, особенно с учетом всех тех вводных, которые мы получаем извне", - сказал Мантуров журналистам.

Он отметил, что Россия перенастраивает логистические потоки и занимается импортозамещением.