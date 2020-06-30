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В Минпромторге прогнозируют восстановление продаж авто в 2021 году до докризисного уровня

Ранее глава министерства Денис Мантуров отмечал, что производство и продажи автомобилей в России в 2020 году на фоне кризиса сократятся минимум на 15%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает, что продажи автомобилей в России выйдут в 2021 году на докризисный уровень, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Очень бы хотелось в следующем году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр отмечал, что производство и продажи автомобилей в РФ в 2020 году на фоне кризиса сократятся минимум на 15%.

По данным Росстата, в 2019 году в России было произведено 1,5 млн легковых автомобилей и 156 тыс. грузовиков. При этом продажи легковых авто и LCV составили 1,76 млн шт (статистика АЕБ).

Как ранее сообщали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в мае 2020 года сократились на 51,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 63 тыс. шт. При этом в апреле падение рынка новых авто было еще значительнее - на 72,4%, до 38,9 тыс. В АЕБ отмечали, что это было крупнейшее падение розничных продаж за всю историю сбора статистических данных.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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