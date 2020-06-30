В Минпромторге рассчитывают на 20-процентный рост фармацевтической отрасли РФ в 2020 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает на сохранение 20-процентного роста оборота фармацевтической отрасли РФ в 2020 году. Об этом журналистам сообщил глава министерства Денис Мантуров.

"Конечно, будет. Уже за первые четыре месяца он составил в среднем около 20% и до конца год динамика сохранится", - сказал министр, отвечая на вопрос, ожидает ли он по итогам года роста оборота фармацевтической промышленности.

По данным Росстата, производство лекарств в России в мае выросло на 22,4% относительно аналогичного периода прошлого года, выпуск медицинского оборудования увеличился почти в 3 раза.

При этом производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе - мае 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года выросло на 14,3%. Производство оборудования и приборов для облучения, реабилитации, электрического диагностического и терапевтического, применяемого в медицинских целях, выросло в январе - мае на 77,6% относительно аналогичных пяти месяцев прошлого года. Стоимость произведенного составила 10,4 млрд руб.