Мантуров рассказал, что Россия начала экспортные поставки антисептиков

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские производители начали экспортные поставки антисептиков, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Первые партии, если не брать гуманитарную помощь, коллеги недавно согласовали - бренд "Септима", это антисептики, первая поставка уже уехала", - сказал министр.

С 18 июня компании могут поставлять антисептики и средства защиты за пределы ЕАЭС по разрешению Минпромторга РФ. Ранее из-за пандемии вывоз был запрещен.

До начала пандемии в РФ ежедневно производилось около 40 тыс. литров антисептиков, сейчас российские предприятия выпускают 380 тыс. литров в день.

24 июня российская группа "Арнест" подписала контракт на поставку дезинфекторов-аэрозолей в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива ,получив первое с момента начала пандемии коронавируса согласование Минпромторга на экспорт дезинфекторов-антисептиков, произведенных в России.