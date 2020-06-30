ВЦИОМ: почти каждый второй россиянин сталкивался с контрафактными товарами

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 40% россиян сталкивались с контрафактными товарами. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные во вторник на сайте центра.

Согласно материалам опроса, 18% респондентов сами покупали такую продукцию, еще 22% сообщили, что видели контрафактные товары в продаже, однако не приобретали их. В то же время 54% россиян не видели и не покупали поддельную или нелегально ввезенную в РФ продукцию. Еще 6% респондентов и вовсе затруднились ответить на поставленный вопрос.

Из данных опроса также следует, что три четверти россиян (75%) в той или иной степени знают о вводе системы маркировки для ряда товаров, которая поможет покупателям проверить качество и подлинность продукта. При этом 25% россиян отметили, что впервые слышат об антиконтрафактной маркировке. Большинство участников опроса (70%) воспринимают данную инициативу положительно, в то время как каждый пятый россиянин (20%) сообщил о своем безразличии.

О том, что с 1 июля будет введена обязательная маркировка для обуви и сигарет знают по 37% россиян, для лекарственных средств - 48% опрошенных. При этом после введения маркировки россияне предпочтут скорее купить товары, которые прошли проверку и имеют соответствующую отметку. Так, 85% респондентов отдадут предпочтение медицинским средствам с маркировкой, 66% - обуви , 50% - сигаретам. По мнению 41% россиян, введение обязательной маркировки ряда товаров понизит количество нелегальной продукции. Еще 56% респондентов считают, что данная инициатива повысит защищенность покупателей от приобретения нелегальных товаров.

Говоря о продукции, для которой в первую очередь необходимо использовать маркировку, респонденты чаще всего называли медицинские товары (52%), продукты питания (45%), молочную продукцию (19%), алкоголь (15%), а также товары и продукты для детей (14%). Согласно материалам опроса, при наличии технической возможности 71% россиян готовы установить на телефон приложение "Честный знак", причем чаще всего об этом сообщают 25-34-летние (80%) и 35-44-летние (83%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 и 24 июня среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык, и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.