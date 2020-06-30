Глава Ростуризма рассчитывает, что иностранные туристы вернутся в Россию до конца года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассчитывает, что эпидемиологическая ситуация позволит иностранным туристам вновь начать посещать Россию не позднее 1 января 2021 года.

"У нас ключевая мера [поддержки] для въездного туризма - это старт электронной визы с 1 января 2021 года на территории всей страны. Планы в силе. Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация будет только улучшаться, и, действительно, не позднее 1 января 2021 года мы сможем принять долгожданных иностранных туристов. Мы их очень ждем", - сказала Догузова журналистам.

Ранее она предложила в качестве меры для восстановления туротрасли после кризиса сделать электронную визу РФ бесплатной на весь 2021 год.

Электронная виза должна заработать на всей территории России с 1 января 2021 года. Сейчас она действует в пропускных пунктах в Санкт-Петербурге, Калининграде и на Дальнем Востоке для граждан ограниченного количества стран.