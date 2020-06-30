В Дагестане две энергокомпании с июля будут объединены в филиал "Россети Северный Кавказ"

МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ТАСС/. Объединение двух энергокомпаний в Дагестане в филиал "Россети Северный Кавказ - Дагэнерго" состоится 1 июля, все сотрудники будут переведены к августу, сказал во вторник журналистам генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

"С 1 июля "Дагестанская сетевая компания" и "Дагестанская энергосбытовая компания" будут объединены в филиал "Россети Северный Кавказ - Дагэнерго". С начал месяца будет поэтапный перевод работников. В течение первых нескольких дней июля все работники "Дагестанской сетевой компании", а это более 3,5 тыс. человек, [будут переведены]. Что касается работников "Дагестанской энергосбытовой компании", они переходят в период с 1 июля по 1 августа", - рассказал Иванов.

Гендиректор "Россети Северный Кавказ" также подчеркнул, что компания никого не сократила за весь 2019 год и "сокращать не собирается". "Всех людей до одного мы переводим в компанию, ни один человек не потеряет зарплату", - отметил он. Иванов также добавил, что обе энергокомпании не прекращают существования как акционерные общества.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Россети Северный Кавказ" сообщал, что работа по консолидации электросетевых объектов, в том числе бесхозных, для компании является "одной из приоритетных производственных задач и ведется регулярно на протяжении ряда последних лет".

В течение полутора лет, как сообщалось ранее, холдинг "Россети" вложил в развитие электросетевого комплекса Дагестана более 3 млрд рублей, были успешно реализованы два этапа общероссийских учений энергетиков. В текущем году на проектную деятельность и повышение надежности дагестанской энергосистемы госхолдинг направит еще порядка 2 млрд рублей из нетарифных источников - из собственных средств энергокомпании.