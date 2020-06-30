Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,7% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достиг отметки в 80,025 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:38 мск.

В последний раз евро поднимался выше 80 рублей 14 июня текущего года.

К 17:49 мск евро замедлил рост до 1,54% и находился на уровне 79,9 рубля. Курс доллара рос на 1,77% - до 71,23 рубля.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 0,88% - до $41,48 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,6% и торгуется на уровне $39,46 за баррель.