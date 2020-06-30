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Глава Ростуризма анонсировала возможный запуск программы поддержки детского отдыха в РФ

Субсидии на удешевление туристических пакетов в первую очередь будут рассчитаны на семьи с детьми

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Программа развития детского туризма в России может быть запущена к осени, сообщила журналистам во вторник руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы готовим отдельную большую программу вместе с Русским географическим обществом по поддержке детского туризма. Я думаю, мы запустим ее ближе к осени. Все правила у нас сейчас в достаточно активной фазе проработки", - сказала Догузова.

По ее оценке, это будет "большой проект". Кроме того, поддержать семейный туризм в Росси поможет создание доступных туров в результате субсидирования туроператорам части стоимости перелета в составе турпакета, отметила глава ведомства.

"Все те программы, которые мы сейчас прорабатываем с туроператорами, - и чартерные, и на регулярной перевозке, та субсидия, которую мы готовы будем предоставлять на удешевление пакетов, она в первую очередь рассчитана на семьи с детьми, потому что им дороже всего выходит путешествовать, в том числе по стране", - пояснила Догузова.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подчеркивал, что в первую очередь необходимо поддержать семейный туризм, разработать дополнительные льготные тарифы для детей, развивать программы детского туризма.

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РоссияДогузова, Зарина Валерьевна
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