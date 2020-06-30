РЖД ожидают снижения погрузки на сети по итогам I полугодия на 4,6%, до 604 млн т

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. РЖД ожидают снижения погрузки на сети по итогам января - июня на уровне 4,6%, до 604 млн тонн. Об этом заявил заместитель генерального директора компании Алексей Шило.

"Ключевые отрасли российской и мировой экономики столкнулись с беспрецедентным негативным воздействием ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, безусловно, это не могло не сказаться на результатах работы железнодорожного транспорта. По итогам первого полугодия погрузка на сети ОАО "РЖД" ожидается на уровне порядка 604 млн тонн, что на 4,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В целом погрузка в 2020 году наглядно отражает складывающуюся ситуацию на товарных рынках и подтверждает выводы экспертов относительно отраслей, наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал Шило, слова которого приводятся в пресс-релизе РЖД.

По его оценкам, постепенное восстановление объемов погрузки начнется уже с третьего квартала. В этот период РЖД продолжат работу по максимальному освоению предъявляемого объема перевозок.

Шило добавил, что в первом полугодии основное сокращение погрузки произошло по каменному углю (-10%), нефтеналивным грузам (-6,5%) и черным металлам (-12,2%). Напротив, позитивный тренд наметился в погрузке строительных грузов - за первое полугодие прирост составил 3,4%, а также по зерновым (+16%) и грузам в контейнерах (+14,5%).