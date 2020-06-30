В Белоруссии заявили, что США продолжат поставки нефти в страну по долгосрочной программе

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Поставка нефти из США не была однократным шагом, поставки продолжатся в рамках долгосрочной программы. Об этом сообщил журналистам во вторник министр иностранных дел Владимир Макей.

11 июня первая партия американской нефти 77 тыс. тонн сорта Bakken прибыла из Клайпеды по железной дороге в Новополоцк и начала поступать на НПЗ "Нафтан".

"Поставка нефти из США не была однократным шагом, поставки продолжатся в рамках долгосрочной программы", - сказал Макей, слова которого приводит агентство БелТА.

Макей напомнил, что глава белорусского государства поставил задачу обеспечить хотя бы на 30% поставки нефти из альтернативных источников. "Над этим работают сейчас плотно структуры "Белнефтехима" в тесной координации с МИД и другими заинтересованными", - сказал министр. По его словам, "надо смотреть на экономику, покупать там, где дешевле". "Наученные горьким опытом различных экономических кризисов, мы пришли к выводу о том, что диверсификация - это жизненно необходимый принцип, политика для нашего государства", - заключил министр.

Ранее в МИД Белоруссии заявляли, что Минск рассматривает сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства. Макей отмечал, что поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии в 2020-м и в последующие годы.

Сделка по поставке нефти была заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT. Комментируя ее, госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что сделка "укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок".