Минкомсвязь удалила все персональные данные, используемые для цифровых пропусков

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Все персональные данные, используемые при оформлении цифровых пропусков в регионах РФ, удалены после ослабления пропускного режима. Об этом сообщил журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Мы все удалили", - сказал он.

В апреле в магазинах приложений App Store и Google Play был размещен сервис, разработанный Минкомсвязью, который позволял получить гражданину QR-код в том числе для разрешения выйти из дома по личным делам во время карантина из-за коронавируса. По данным Минкомсвязи, запущенное в тестовом режиме мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус" может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России (за исключением Москвы).