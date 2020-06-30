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Пандемия коронавируса нового типа

Минкомсвязь удалила все персональные данные, используемые для цифровых пропусков

С помощью разработанного ведомством приложения можно было получить QR-код в том числе для разрешения выйти из дома по личным делам во время карантина из-за коронавируса
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Все персональные данные, используемые при оформлении цифровых пропусков в регионах РФ, удалены после ослабления пропускного режима. Об этом сообщил журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

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"Мы все удалили", - сказал он. 

В апреле в магазинах приложений App Store и Google Play был размещен сервис, разработанный Минкомсвязью, который позволял получить гражданину QR-код в том числе для разрешения выйти из дома по личным делам во время карантина из-за коронавируса. По данным Минкомсвязи, запущенное в тестовом режиме мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус" может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России (за исключением Москвы).

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаШадаев, Максут Игоревич
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