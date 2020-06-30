Организации в сфере туризма заработают в Подмосковье со 2 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Туристические предприятия смогут открыться в Подмосковье со 2 июля после уведомления о полной готовности к работе. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области.

"Возобновление деятельности организации в сфере туризма допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации <...> в адрес Комитета по туризму Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 2 июля 2020 года", - говорится в документе.

Кроме того уточняется, что также с 1 июля разрешается водный туризм (открытие туристских и экскурсионно-прогулочных маршрутов), фрахтование судов с соблюдением санитарных мер.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, а позднее и ряд ограничений. Однако в мае их начали постепенно снимать, и сейчас уже открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры и библиотеки - на выдачу книг. Кроме того, заработали парикмахерские, салоны красоты и бани.

В новость были внесены изменения - (18:41 мск) - добавлены подробности.