Минфин подготовил поправки по сокращению срока заключения соглашений по субсидиям регионам

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минфин подготовил и внес в правительство РФ поправки, которые закрепляют в Бюджетном кодексе РФ ускоренные сроки заключения соглашений по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам регионам - до 1 января. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

"Мы подготовили и внесли в правительство РФ поправки ко второму чтению, которые закрепляют в Бюджетном кодексе ускоренные сроки заключения соглашений по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам - до 1 января. Поправками также фиксируются сроки распределения иных межбюджетных трансфертов. За редким исключением они, по аналогии с субсидиями, должны распределяться до 1 января. Распределение межбюджетных трансфертов и заключение соглашений по ним до начала очередного финансового года обеспечит максимально справедливое, прозрачное и ускоренное доведение средств до регионов и позволит минимизировать риски неопределенности при формировании бюджетов субъектов РФ", - отметил министр финансов Антон Силуанов, комментируя предлагаемые изменения в Бюджетный кодекс.

По данным Минфина, правительство РФ с 2019 года проводит работу по повышению прозрачности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, ускорению доведения средств до регионов. "В результате 94% от общего количества межбюджетных трансфертов были распределены в конце 2019 года в законе о бюджете. А для своевременного расходования средств регионами еще до начала года были заключены соглашения по большей части из них - 99,7% от общего количества по субсидиям и порядка 80% по иным межбюджетным трансфертам", - отмечается в материалах.

При этом в Минфине подчеркивают, что формально до сих пор действуют другие сроки заключения соглашений: для субсидий в Бюджетном кодексе установлен срок - 15 февраля, а требование по иным межбюджетным трансфертам ежегодно определяется законом о бюджете - 1 апреля.

Перераспределение межбюджетных трансфертов

Кроме того, поправками предусмотрен порядок оперативного перераспределения объемов иных межбюджетных трансфертов, не востребованных при заключении соглашений. "Экономия будет направляться в резервный фонд правительства РФ для оказания финансовой помощи региональным бюджетам. Это механизм оперативного перераспределения средств помощи регионам с учетом текущей ситуации, национальных приоритетов, возможностей регионов по софинансированию", - подчеркнул Силуанов.

Также, как отмечают в Минфине, предлагается ввести ограничения по резервированию объемов иных межбюджетных трансфертов. "С 2018 года Минфин вправе резервировать часть от общего объема субсидий для региона для их распределения актами правительства. Так, в первый год планового периода в резерв можно отправить не более 5% средств федерального бюджета, предназначенных для региона, во второй год - до 10%. Подготовленными поправками аналогичные ограничения - 5 и 10% - устанавливаются и для иных межбюджетных трансфертов", - сообщается в материалах Минфина.

Софинансирование развития сельских территорий

По данным Минфина, поправки приравняют уровень софинансирования мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" из федерального бюджета к софинансированию по нацпроектам. "По факту речь идет о дополнительной поддержке инициативных проектов на местах: обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, велосипедных дорожек и автомобильных парковок", - подчеркнул Силуанов.

В материалах Минфина также отмечается, что в поправках предусмотрен еще целый ряд инициатив в части повышения эффективности использования межбюджетных трансфертов и повышения качества планирования расходов, которые в комплексе позволят региональным властям достигать более высоких результатов на местах.