Российские аграрии увеличили посевные площади на 300 тыс. га

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские аграрии в 2020 году увеличили посевные площади на 300 тыс. га, до 80,2 млн га по сравнению с показателем 2019 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"В настоящее время сев в целом по стране практически завершен. Посевная площадь составила 80,2 млн га, что на 300 тыс. га больше, чем в 2019 года", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова.

В частности, посевная площадь увеличена под яровой пшеницей, кукурузой на зерно, рисом, подсолнечником, овощами и льном-долгунцом. В настоящее время в уборочную кампанию включились уже 12 субъектов. По данным Минсельхоза, прогнозы на урожай в целом благоприятные.

При этом наблюдается некоторое отставание от прошлогодних темпов из-за более позднего созревания сельхозкультур в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Также в отдельных регионах зафиксированы засуха, суховеи, возврат весенних холодов в период вегетации, которые в той или иной степени повлияли на состояние посевов. Министерство проводит мониторинг ситуации и формирует прогнозные балансы продукции.

В Минсельхозе также сообщили, что с 1 января по 29 июня 2020 года аграрии приобрели 2,5 млн т минеральных удобрений в действующем веществе, что на 0,3 млн т больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Кроме того, по словам Хатуова, вопросы фитосанитарной обстановки и борьбы с саранчовыми вредителями требуют особого внимания со стороны руководителей региональных органов управления АПК, специалистов профильных служб и сельхозтоваропроизводителей. Необходимо провести мероприятия по борьбе с вредителями, чтобы не допустить потерь урожая, считает он. Ранее Минсельхоз рекомендовал субъектам резервировать в бюджетах соответствующие средства, а также регионам был направлен предварительный план обработки территорий.

Хатуов поручил региональным органам управления АПК взять на особый контроль ход уборочных работ и предоставление оперативной отчетности.