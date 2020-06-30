Глава Минкомсвязи: отмена нулевого НДС не ухудшит условия для российских производителей ПО

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Отмена нулевого НДС не ухудшит условий для российских производителей программного обеспечения (ПО), заявил журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил снизить для IT-отрасли ставку страховых взносов с 14% до 7,6%, а налог на прибыль - с 20% до 3%. Позднее "Коммерсантъ" со ссылкой на предложения Минкомсвязи написал, что ведомство предлагает компенсировать расходы бюджета на поддержку IT-отрасли отменой с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. По данным издания, отмена льготы по НДС может принести дополнительно 42,5 млрд рублей в бюджет в 2021 году. Компаниям, чье ПО включено в реестр отечественного, могут предоставить субсидии на сумму 11,4 млрд рублей в 2021 году.

После этого замглавы Минкомсвязи Максим Паршин заявил ТАСС, что министерство предполагает на постоянной основе оказывать дополнительную финансовую помощь российским IT-компаниям, чтобы не допускать их финансовых потерь от отмены льгот.

По словам Шадаева, новые меры, которые были объявлены президентом приводят к определенным выпадающим доходам. "Понятно, что в посткоронавирусный период, когда у нас многие отрасли серьезным образом пострадали, понятно, что уменьшение доходной базы бюджета - это серьезный вопрос. Поэтому пока мы ищем способы компенсировать потери бюджета от введения дополнительных льгот. Я думаю, что для российских компаний, которые российский софт производят и продают, не будет ухудшения условий по отношению к тем, которые действовали до введения новых льгот и до возможной отмены льготы по НДС", - сказал министр.

Шадаев отметил, что Минкомсвязь предусмотрит отдельные механизмы поддержки российских производителей ПО, которые должны компенсировать НДС, который они, возможно, будут вынуждены платить. "Но пока финального решения нет", - заключил он.