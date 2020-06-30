Минфин в III квартале планирует разместить ОФЗ на 1 трлн руб.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Министерство финансов РФ намерено в III квартале 2020 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 трлн руб., говорится в материалах ведомства.

"Плановый объем размещения ОФЗ в III квартале 2020 года - 1 трлн руб. по номинальной стоимости", - отмечается в сообщении.

В частности, с июля по октябрь планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пять лет на 100 млрд руб., со сроком погашения от 5 до 10 лет - на 700 млрд руб., со сроком от 10 лет - на 200 млрд руб.