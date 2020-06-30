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"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG деньги из-за пересмотра цен на газ

Общая сумма компенсации составит $1,5 млрд
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Газпром экспорт" по решению Стокгольмского арбитража перечислил польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу "Ямал-Европа", сообщили журналистам в российской компании.

PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. Сумма компенсации составит $1,5 млрд.

"В то же время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ходе обжалования", - отметили в компании.

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