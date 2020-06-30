МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" создадут кадровый резерв из работников "Дагэнерго" - филиала компании, который с 1 июля объединит две энергокомпании в Дагестане в филиал "Россети Северный Кавказ", сказал во вторник журналистам генеральный директор компании Виталий Иванов.

"Мы проводили встречи с руководителями районов сетей, с инициативной группой договорились, что мы хотим аттестовать весь персонал и создать из него кадровый резерв", - сказал Иванов.

При этом он отметил, что кадровый резерв из Дагестана можно использовать не только в республике, но и в других регионах. "Не должно быть привязанности к месту. Буквально на днях десять начальников районных сетей поведем в Калининградскую область, Московскую область и на Урал в ближайшие несколько недель, чтобы наши коллеги посмотрели, каким образом работают новые цифровые электрические сети, чтобы посмотрели организацию труда", - сказал он.

Иванов добавил, что после этого будет проведена аттестация управленческого персонала. "Как минимум начальников отделов и служб. После этого будет сформирован кадровый резерв, который будет использоваться на всех должностях, в том числе в Дагестане", - сказал гендиректор.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Россети Северный Кавказ" сообщал, что работа по консолидации электросетевых объектов, в том числе бесхозных, для компании является "одной из приоритетных производственных задач и ведется регулярно на протяжении ряда последних лет".

В течение полутора лет, как сообщалось ранее, холдинг "Россети" вложил в развитие электросетевого комплекса Дагестана более 3 млрд рублей, были успешно реализованы два этапа общероссийских учений энергетиков. В текущем году на проектную деятельность и повышение надежности дагестанской энергосистемы госхолдинг направит еще порядка 2 млрд рублей из нетарифных источников - из собственных средств энергокомпании.