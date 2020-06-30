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PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

Офис в Москве при этом будет сохранен
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© AP Photo/Jeff Chiu

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке. Соответствующее письмо компания направила в ЦБ (есть в распоряжении ТАСС)

В письме компания сообщает о переходе на новую бизнес-модель в России с фокусом на трансграничные операции российских пользователей по отправке и получению платежей. "Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - указывается в письме.

Офис в Москве будет сохранен. Переход на новую бизнес-модель планируется в августе.

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