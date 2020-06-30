Мэр заявил, что в проекте бюджета Нью-Йорка ассигнования полиции сокращены на $1 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Бюджет крупнейшего города США - Нью-Йорка - на новый финансовый год, начинающийся 1 июля, составит $88,1 млрд и предусматривает сокращения в размере $1 млрд на содержание полиции. Об этом сообщил во вторник мэр города Билл де Блазио. Его выступление транслировал нью-йоркский телеканал NY1.

По словам мэра, согласованный проект бюджета в размере $88,1 млрд значительно меньше проекта бюджета в размере $95,3 млрд, который он представлял в феврале нынешнего года. "Мы пошли на глубокие сокращения в целом ряде городских ведомств в связи с резким сокращением поступлений в городскую казну в результате пандемии", - отметил он, указав, в частности, что на $1 млрд сокращен бюджет нью-йоркской полиции и часть этих средств будет направлена на программы помощи молодежи. В частности, будут сокращены выплаты полицейским за сверхурочную работу, отменены подготовительные курсы, часть сотрудников будет переведена в другие ведомства. Мэр не уточнил, какая сумма в итоге будет выделена на содержание полиции, но подчеркнул, что сохранены те ассигнования, которые "обеспечат безопасность в городе и патрулирование на улицах".

Численность полиции Нью-Йорка сейчас достигает 36 тыс., в прошлом году бюджет полицейского департамента достигал $6 млрд.

Требования сократить бюджет и провести реформы в городской полиции выдвигали участники массовых акций протеста, проходивших в Нью-Йорке после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.